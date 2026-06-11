Pérou-Quelques centaines de voix d'écart entre Fujimori et Sanchez, le dépouillement se poursuit

par Alexander Villegas et Marco Aquino

La candidate conservatrice Keiko Fujimori était en tête mercredi soir d'environ 650 voix après le second tour de l'élection présidentielle péruvienne du 7 juin, dont 98,21% des suffrages ont été dépouillés.

Alors que la majorité des bureaux de vote ont rendu leurs résultats, Keiko Fujimori est pour le moment créditée de 50,002% des votes, contre 49,998% pour Roberto Sanchez, son rival de gauche, selon l'autorité électorale péruvienne.

Le résultat de ce scrutin, qui s'annonçait serré, pourrait ne pas être connu avant plusieurs semaines, 1,76% des bureaux de vote - soit environ 400.000 voix - ayant été signalés pour un contrôle judiciaire.

La plupart des bulletins contestés proviennent de la région métropolitaine de Lima, bastion de Keiko Fujimori.

Les deux finalistes de l'élection ont appelé au calme et à la patience.

Roberto Sanchez, qui était en tête lundi, a toutefois commencé à durcir le ton mercredi et a demandé une réunion avec les observateurs internationaux pour discuter de "développements étranges, inhabituels et discutables".

Certains de ses partisans se sont rassemblés mercredi devant les bureaux du Jury électoral national (JNE) du Pérou, dans le centre de Lima, avant d'être dispersés par des canons à eau.

Fille de l'ancien président controversé Alberto Fujimori, Keiki Fujimori s'était inclinée en 2021 face à Pedro Castillo, depuis emprisonné pour corruption, d'environ 45.000 voix.

(Rédigé par Alexander Villegas, Marco Aquino et Bipasha Dey ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)