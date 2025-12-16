 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pérou: des policiers condamnés à 17 ans de prison pour la torture et le viol d'une femme transgenre
information fournie par AFP 16/12/2025 à 07:49

"Ce sont vous les malades, la transphobie tue", lit-on sur une pancarte brandie dans un rassemblement LGBTQ devant le ministère de la Santé, à Lima, le 17 mai 2024 ( AFP / Cris BOURONCLE )

"Ce sont vous les malades, la transphobie tue", lit-on sur une pancarte brandie dans un rassemblement LGBTQ devant le ministère de la Santé, à Lima, le 17 mai 2024 ( AFP / Cris BOURONCLE )

Un tribunal de Lima a condamné lundi à 17 ans de prison chacun des trois policiers qui ont torturé et violé une femme transgenre dans un commissariat en 2008, une affaire pour laquelle le Pérou a été condamné au niveau international.

La Cour interaméricaine des droits de l'Homme avait condamné en 2020 le Pérou pour l'agression brutale subie par Azul Rojas, alors âgée de 34 ans, dans un commissariat de Casa Grande, sur la côte nord du Pérou. Les policiers s'en étaient pris à elle en raison de "son appartenance à la communauté LGBTI", selon la Cour.

Deux ans plus tard, le gouvernement péruvien avait présenté ses excuses à la victime.

A la demande de la Cour interaméricaine, le Pérou a poursuivi les enquêtes contre les accusés, qui comparaissaient libres.

Le verdict a été lu lors de l'audience finale du procès qui a débuté en janvier et qui a été retransmis par la chaîne de télévision du pouvoir judiciaire.

"Une peine de 17 ans de prison est prononcée à l'encontre des policiers Dino Ponce, Luis Quispe et Juan León", selon le verdict, ordonnant leur incarcération immédiate.

Ces policiers ont été reconnus coupables d'avoir fait subir à la victime "des mauvais traitements physiques et psychologiques et un viol", a indiqué le ministère public dans un communiqué.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank