Pérou: des policiers condamnés à 17 ans de prison pour la torture et le viol d'une femme transgenre

"Ce sont vous les malades, la transphobie tue", lit-on sur une pancarte brandie dans un rassemblement LGBTQ devant le ministère de la Santé, à Lima, le 17 mai 2024 ( AFP / Cris BOURONCLE )

Un tribunal de Lima a condamné lundi à 17 ans de prison chacun des trois policiers qui ont torturé et violé une femme transgenre dans un commissariat en 2008, une affaire pour laquelle le Pérou a été condamné au niveau international.

La Cour interaméricaine des droits de l'Homme avait condamné en 2020 le Pérou pour l'agression brutale subie par Azul Rojas, alors âgée de 34 ans, dans un commissariat de Casa Grande, sur la côte nord du Pérou. Les policiers s'en étaient pris à elle en raison de "son appartenance à la communauté LGBTI", selon la Cour.

Deux ans plus tard, le gouvernement péruvien avait présenté ses excuses à la victime.

A la demande de la Cour interaméricaine, le Pérou a poursuivi les enquêtes contre les accusés, qui comparaissaient libres.

Le verdict a été lu lors de l'audience finale du procès qui a débuté en janvier et qui a été retransmis par la chaîne de télévision du pouvoir judiciaire.

"Une peine de 17 ans de prison est prononcée à l'encontre des policiers Dino Ponce, Luis Quispe et Juan León", selon le verdict, ordonnant leur incarcération immédiate.

Ces policiers ont été reconnus coupables d'avoir fait subir à la victime "des mauvais traitements physiques et psychologiques et un viol", a indiqué le ministère public dans un communiqué.