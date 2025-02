Pereira da Costa quitte officiellement Lens

Le Petit Prince de la Gaillette quitte son nid.

David Pereira da Costa n’est officiellement plus un joueur du Racing Club de Lens depuis ce lundi. Le club Sang et Or a annoncé le départ du milieu offensif de 24 ans, treize ans après son arrivée dans son club formateur. Le Portugais rejoint la MLS et les Timbers de Portland jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.…

LL pour SOFOOT.com