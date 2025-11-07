Pep Guardiola s'apprête à franchir un cap bien spécial

Le plateau des 1000 matchs.

Le match de dimanche contre Liverpool marquera un jalon monumental pour Pep Guardiola. Le maestro catalan, considéré comme l’un des (LE) plus grand entraîneur de l’ère moderne, va rejoindre le cercle très fermé des managers ayant dirigé 000 matchs officiels. Celui qui compte 715 victoires en 999 rencontres va se hisser dans la caste de certains de ses modèles ou confrères comme Arsène Wenger, Carlo Ancelotti, José Mourinho ou encore l’imbattable Sir Alex Ferguson, qui a passé plus de 2 100 matchs sur les bancs du Royaume et d’Europe. « Atteindre 1000 matchs dans ma carrière d’entraîneur sera quelque chose de vraiment spécial pour moi. Quand j’ai commencé à Barcelone B, je ne pensais pas en arriver là. Je voulais juste bien faire mon travail, jouer au football correctement et voir où cela mènerait » , confie Guardiola, humble comme à son habitude face à la presse.…

SF pour SOFOOT.com