Pep Guardiola : « Rodri reste le meilleur joueur du monde »

Sortez les fauves !

À la veille du premier choc de la saison de Premier League contre Tottenham, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a indiqué en conférence de presse que Rodri était de retour dans le groupe. La saison dernière, une blessure aux ligaments croisés l’avait éloigné des terrains pendant neuf mois avant qu’il ne soit à nouveau touché, cette fois à l’aine, au Mondial des clubs. Le Ballon d’or 2024 avait fait un très bref retour contre Bournemouth en fin de saison dernière, mais avait dû digérer quelques pépins durant la préparation.…

MBC pour SOFOOT.com