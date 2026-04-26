Pep Guardiola piqué par un journaliste

Les supporters de City en prennent toujours plein la gueule pour leur manque d’enthousiasme. Qualifié en finale de la FA Cup pour la quatrième fois d’affilé suite à la victoire de son équipe contre Southampton, Pep Guardiola a eu un échange assez cocasse avec un journaliste britannique. Alors qu’il venait de poser ses fesses en conférence de presse, le coach catalan a montré son étonnement quant aux nombres de journalistes présents pour lui dégainer une question.

« Ils viendront pour la finale, tu verras »

« Il n’y a pas beaucoup de journalistes ici. C’est comme si ce match n’était pas important. Ce ne sont que les bons qui sont ici, c’est ça ? » , a-t-il questionné avec ironie. En réponse, un journaliste lui a déclaré sèchement « comme le soutien à ton équipe » , en référence aux supporters des Skyblues , peu nombreux et surtout peu bruyants dans les travées de Wembley contre Southampton. …

MBC pour SOFOOT.com