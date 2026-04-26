Mikel Arteta pleurniche sur l’arbitrage

Oui vas-y ouin ouin, ouin ouin. Si face à Newcastle ce samedi, Arsenal a empoché trois points primordiaux dans la course au titre avec Manchester City, Mikel Arteta n’était pas totalement satisfait du scénario de cette rencontre . En cause notamment, le carton jaune dégainé par l’arbitre suite à la faute de Nick Pope sur Viktor Gyökeres qui selon le boss des Gunners , « méritait une expulsion évidente. »

« Contre City, il y aurait eu 1-1 et le titre est à portée de main »

Dans des propos rapportés par le Guardian , Arteta a déclaré avoir visionné l’action « dix fois » . « Si vous avez déjà joué au football, vous savez que c’est un carton rouge. C’est la deuxième fois en deux matchs, car contre Manchester City, quand Havertz file au but, Khusanov le fauche. Il y aurait eu 1-1 et le titre est à portée de main… C’était un carton rouge. Ce sont des détails qui comptent, et j’espère que ça va changer. » …

MBC pour SOFOOT.com