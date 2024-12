information fournie par So Foot • 15/12/2024 à 13:53

Pep Guardiola ne se voit pas quitter Manchester City en pleine saison

Aux Émirats, j’y suis, j’y reste.

Présent en conférence de presse quelques heures avant de défier Manchester United ce dimanche soir, Pep Guardiola s’est attardé sur la situation délicate que vit Manchester City. Probablement la plus mauvaise saison de la carrière du Catalan. Ainsi, quand on lui demande s’il se donnait la possibilité de quitter City en cours de saison avec cette accumulation de mauvais résultats, Guardiola balaye d’un revers de main : « Si je quittais le club maintenant, je regretterais pour toujours . Abandonner le club dans cette situation m’empêcherait de dormir. En revanche, les dirigeants pourraient, eux, décider de me virer. Mais partir de moi-même ? Impossible ! » …

AB pour SOFOOT.com