information fournie par So Foot • 13/01/2025 à 14:29

Pep Guardiola ne sait pas si Kyle Walker rejouera pour Manchester City

Kyle veut prendre ses cliques et ses claques.

Walker a demandé à Manchester City de lui laisser explorer l’option d’un départ à l’étranger . Depuis, son avenir reste en suspens, et son nom a disparu de la feuille de match . Samedi dernier, lors du carton 8-0 contre Salford en FA Cup, Walker était aux abonnés absents. Et à 34 ans, le capitaine des Sky Blues n’est pas certain de refouler la pelouse sous le maillot bleu ciel selon le Guardian .…

MJ pour SOFOOT.com