Pep Guardiola : « Je ne suis pas assez bon »

Quand on disait que la meilleure défense, c’est l’attaque, on ne pensait pas l’attaque contre soi-même.

Manchester City a encore bu la tasse. Une défaite sur le fil dans un derby face à Manchester United, qui enfonce un peu plus les Skyblues dans une série noire : huit revers en onze matchs. Comme rapporté par The Guardian , Pep Guardiola ne s’est pas caché après la rencontre et s’est posé en responsable : « Aujourd’hui, nous devions gagner. Je suis le patron, je suis le manager, et je ne suis pas assez bon. Je dois trouver des solutions, et jusqu’à présent, je ne l’ai pas fait. C’est la réalité. »…

MJ pour SOFOOT.com