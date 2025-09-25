Pep Guardiola fait un beau cadeau à la famille Heskey

C’était devenu rare à City.

Ce mercredi, Manchester City affrontait Huddersfield lors du 3ᵉ tour de la Carabao Cup. Si la victoire 2-0 des Citizens est anecdotique, c’était le moment opportun pour Pep Guardiola de faire tourner son effectif et de reposer Bernardo Silva, qui n’a toujours pas digéré le nul contre Arsenal. « Ce sera un mélange de l’équipe première et de l’académie » , avait prévenu le Catalan, qui a donc l ancé pour leur première avec le groupe A, deux frangins, Jaden (19 ans) et Reigan (16 ans) Heskey. …

SF pour SOFOOT.com