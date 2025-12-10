Pep Guardiola explique à Xabi Alonso comment uriner
Du tiki-taka au pipi-caca.
Dans une conf’ d’avant-match où il avait visiblement décidé de laisser parler son chakra le plus improbable, Pep Guardiola s’est laissé aller. À propos de Xabi Alonso et de la pression qui l’attend au Real Madrid, il a lâché en se marrant : « Xabi Alonso devrait uriner tout seul. Et comme il n’urine pas de l’eau de Cologne, tout ira bien pour lui. Vous aimez ce gros titre ? Vous l’avez. » …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
