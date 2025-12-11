Incertitude autour de Marquinhos, touché aux adducteurs contre Bilbao
Inquiétude autour du capitaine parisien.
Sorti sur blessure à la mi-temps après une grosse semelle d’Oihan Sancet sur sa cheville gauche, Marquinhos s’est exprimé en zone mixte sur son état physique. À la surprise générale, le capitaine du PSG ne serait pas touché au niveau du pied… mais aux adducteurs . « Ce n’est pas un coup, c’est l’adducteur. On verra demain » , a-t-il glissé ce mercredi soir aux journalistes présents à San Mamés, où Paris n’a pas su faire sauter le verrou basque (0-0).…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
