Incertitude autour de Marquinhos, touché aux adducteurs contre Bilbao
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 00:08

Inquiétude autour du capitaine parisien.

Sorti sur blessure à la mi-temps après une grosse semelle d’Oihan Sancet sur sa cheville gauche, Marquinhos s’est exprimé en zone mixte sur son état physique. À la surprise générale, le capitaine du PSG ne serait pas touché au niveau du pied… mais aux adducteurs . « Ce n’est pas un coup, c’est l’adducteur. On verra demain » , a-t-il glissé ce mercredi soir aux journalistes présents à San Mamés, où Paris n’a pas su faire sauter le verrou basque (0-0).…

TJ pour SOFOOT.com

