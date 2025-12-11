C1 : les clubs français dans le coup après la 6e journée

Quelle belle semaine pour notre Farmers !

Un match nul et deux victoires. Cette 6 e journée de ligue des champions aura été particulièrement fructueuse pour nos clubs français. Si Paris a un peu déçu ce mercredi soir en ne trouvant aucune solution sur le terrain de l’Athletic Club (0-0), les Parisiens restent dans le coup du top 8, synonyme de qualif’ directe en huitièmes. Troisièmes avec 13 points derrière Arsenal et le Bayern Munich, les hommes de Luis Enrique ont un calcul simple : gagner le 20 janvier prochain au Sporting Lisbonne pour s’assurer le top 8, et recevoir Newcastle pour la dernière journée de phase de ligue sans la moindre pression.…

TJ pour SOFOOT.com