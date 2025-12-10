 Aller au contenu principal
OL Lyonnes écrase Manchester United et prend une grosse option sur les quarts
So Foot 10/12/2025 à 23:05

OL Lyonnes écrase Manchester United et prend une grosse option sur les quarts

OL Lyonnes écrase Manchester United et prend une grosse option sur les quarts

Manchester United 0-3 OL Lyonnes

Buts : Chawinga (12 e ) et Dumornay (81 e et 90 e ) pour les Fenottes

Plus d’informations à venir sur sofoot.com…

TJ pour SOFOOT.com

