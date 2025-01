Pep Guardiola et Arne Slot n'en peuvent plus des questions sur le mercato

Ils sont tous les deux chauves et détestent la presse, des personnes se datent sur Tinder pour moins que ça…

C’est bien connu, les périodes de mercato agitent tout le monde : les journalistes, les supporters, et bien sûr les entraîneurs qui se retrouvent sur le gril à chaque conférence de presse. Cet hiver, Arne Slot et Pep Guardiola n’en peuvent plus de ces interrogatoires de police à la sauce médiatique. Et ils l’ont fait savoir, comme le rapporte RMC Sport.…

BGC pour SOFOOT.com