Pep Guardiola a appelé les Catalans à manifester contre la situation à Gaza
Guardiola se mouille.
Dans un pays très investi auprès de la cause palestinienne, Pep Guardiola s’est associé à la lutte. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le technicien catalan a invité les Barcelonais à manifester dans les rues de la ville ce samedi, à l’occasion d’une manifestation de soutien. Alors qu’il s’était déjà exprimé sur le sujet en juin dernier, il a réitérer son soutien sans équivoque, parlant même de génocide.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer