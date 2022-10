Pénuries de carburant : 60% d'annulation dans l'hôtellerie estiment les professionnels

En raison des grèves qui ont provoqué des pénuries de carburant, le secteur du tourisme souffre d'une vague d'annulation.

Photo d'illustration. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Il y avait eu les grèves, il y a eu la crise sanitaire, il y a désormais les pénuries de carburant. Les professionnels de l'hôtellerie tirent la langue depuis fin 2019. "Nous, on est liés aux transports, explique sur France Bleu Vaucluse Nathalie Baudoin, directrice d'un hôtel à Orange et candidate pour être vice-présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih). Pas de transports, pas de clients. Je devais avoir 70 chambres ce soir, j'en ai que 20 de réservées ."

En France, les hôteliers subiraient "60% d'annulation", assure Roland Héguy, président de l'Umih. Une douche froide, après une saison estivale de très bonne facture. "Le paradoxe est incroyable, parce qu'on a eu une saison extraordinaire, tout le monde était content", reprend Roland Héguy.

Contexte défavorable

Une vague d'annulation qui arrive au mauvais moment pour les hôteliers. "L'électricité et le gaz sont multipliés par quatre, cinq ou dix, ce n'est pas possible. Le tourisme est très fragile, l'avenir est très incertain", soupire le président de l'Umih. Une inquiétude qui le pousse à envoyer un appel aux grévistes des raffineries. Il les implorent de "ne pas penser qu'à eux et de penser aussi aux secteurs du tourisme (...) il faut arrêter la grève, on ne peut pas bloquer toute la France."