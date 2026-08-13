Pénurie, vétusté, menaces de suicide : alerte sur le porte-avions USS Lincoln, surmené par les activités militaires américaines

Le porte-avions et ses 5.000 membres d'équipage ont quitté la Californie en novembre 2025 pour une mission en mer de Chine méridionale avant d'être redirigés vers le Moyen-Orient dans le cadre de la guerre entre Etats-Unis et Iran. Après une durée record de plus de 200 jours consécutifs en mer, les signaux d'alerte se multiplient.

Un F18 de l'armée américaine sur le pont de l'USS Lincoln (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / U.S. NAVY )

En mer depuis plus de 200 jours, l'USS Lincoln attire l'attention des démocrates du Congrès américain, qui ont exigé des explications sur les conditions de vie à bord du porte-avions américain après des signalements inquiétants sur l'alimentation, l'état de délabrement du bâtiment ou la santé mentale des troupes à bord.

Dans une lettre adressée mercredi 12 août au ministre de la Défense Pete Hegseth, le sénateur Richard Blumenthal a demandé à la Marine de rendre des comptes sur les conditions de vie à bord de ce porte-avions "déployé depuis plus de 250 jours" et qui n'a pas accosté "depuis plus de 200 jours, établissant ainsi un record du nombre de jours consécutifs en mer".

M. Blumenthal a souligné "les nombreux rapports faisant état de pénuries de produits de première nécessité, de contamination de l'eau, de problèmes de plomberie, d'une détérioration de la santé mentale, de problèmes de sécurité sur le pont", entre autres, à bord du Lincoln.

Dans un message publié sur X, le sénateur Ruben Gallego a appelé à "une visite officielle de contrôle menée par la délégation bipartisane du Sénat à bord de l'USS Lincoln afin d'enquêter sur les conditions alarmantes qui ont été signalées". Le porte-avions a quitté San Diego, en Californie, le 21 novembre 2025 pour une mission en mer de Chine méridionale et a été redirigé vers le Moyen-Orient avant que les Etats-Unis et Israël ne lancent le 28 février la guerre contre l'Iran.

Nourriture rationnée, sanitaires HS...

Lors de deux réunions récentes, les familles ont confronté des responsables de la Marine au sujet des conditions difficiles, notamment des pénuries alimentaires, auxquelles font face les 5.000 personnes à bord du Lincoln, et ont exigé de savoir quand leurs proches rentreraient chez eux, selon le média américain MSNOW.

Certaines ont fait état de graves problèmes de santé mentale et de tentatives de suicide à bord. "Les récits de membres d'équipage menaçant de sauter du navire constituent un signal d'alarme effrayant quant à la gravité de la situation: douches moisies, eau chaude sporadique, repas et savon rationnés, toilettes hors d'usage, et plages de travail exténuantes de 12 à 16 heures sans aucun jour de repos", a abondé M. Gallego sur X.

"La manière dont (le président américain Donald Trump, ndlr) traite nos militaires alors qu'il mène cette guerre illégale n'est pas seulement révoltante; elle est dangereuse", ajoute-t-il. La Marine américaine n'a pas répondu pour l'heure aux sollicitations de l'AFP.