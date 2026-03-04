Pénurie de carburant à Cuba: Air France va suspendre ses vols

Un avion de la compagnie Air France sur le tarmac de l'aéroport José Marti de La Havane, le 12 août 2024 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Air France va suspendre ses vols vers La Havane en raison de la pénurie de carburant à Cuba, à partir de fin mars et au moins jusqu'à la mi-juin, a annoncé mercredi la compagnie aérienne à l'AFP.

"En raison de la pénurie de carburant sur l’île de Cuba et de son impact sur l’activité économique et touristique, les vols de la compagnie entre Paris-Charles de Gaulle et La Havane seront temporairement suspendus à compter du dimanche 29 mars", a précisé Air France dans une déclaration écrite.

"A ce stade, et sous réserve d’une amélioration de la situation à destination, une reprise est prévue à compter du 15 juin", a ajouté le transporteur, qui dessert jusqu'ici l'île trois fois par semaine en gros porteur Boeing 787.

Air France a souligné que les clients titulaires d'une réservation et concernés par les annulations seraient "contactés individuellement par email, SMS et via l’application Air France".

"Ils se verront proposer un report, un avoir ou un remboursement intégral sans frais", a ajouté la compagnie, disant "regrette(r) cette situation".

La crise énergétique qui secouait Cuba ces dernières années s'est fortement aggravée depuis janvier et la fin des livraisons de pétrole vénézuélien vers l'île sous pression de Washington, après la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis.

Face aux difficultés d'approvisionnement sur l'île caribéenne, les appareils d'Air France effectuent actuellement une escale technique aux Bahamas afin de faire le plein de kérosène.

Avant Air France, plusieurs compagnies aériennes internationales ont annoncé la suspension de leur desserte de Cuba: deux russes, Rossiya et Nordwind le 11 février, juste après trois canadiennes (Air Canada, WestJet et Air Transat).