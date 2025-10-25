Pékin et Washington veulent éviter une escalade tarifaire, le sommet Xi-Trump en toile de fonds

par Xinghui Kok

Les délégations chinoise et américaine ont entamé une série de pourparlers samedi à Kuala Lumpur dans le but d'éviter une escalade dans la guerre commerciale que les deux géants se livrent et de préparer une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping la semaine prochaine.

Les discussions se tiennent en amont du sommet de l'Asean qui doit se tenir jeudi en Corée du Sud et après que Donald Trump a brandi la menace de droits de douane de 100% contre les biens chinois à partir du 1er novembre, en réponse au contrôle renforcé par Pékin de ses exportations de terres rares.

Les autorités chinoises, malaisiennes et américaines ont donné très peu de détails sur les réunions en cours. Le principal négociateur pour la partie chinoise, Li Chenggang, est arrivé aux côtés du vice-Premier ministre chinois He Lifeng dans la tour Merdeka 118 de Kuala Lumpur, où les négociations se tiennent, selon un journaliste de Reuters.

Côté américain, la délégation est composée notamment du Secrétaire au Trésor Scott Bessent et du représentant au Commerce, Jamieson Greer.

Les deux parties devront en outre préparer un entretien entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping jeudi, en marge du sommet de l'Asean en Corée du Sud, qui s'avère crucial pour régler certains conflits autour des droits de douane, du contrôle des technologies ou encore des achats chinois de soja.

Donald Trump entame samedi une tournée de cinq jours en Asie qui doit le voit s'arrêter en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud.

"Nous avons beaucoup de choses à discuter avec le président Xi et il a beaucoup de choses à discuter avec nous. Je pense que nous allons avoir une bonne réunion", a déclaré le président américain à bord de son avion Air Force One.

La question épineuse de Taïwan, que Pékin considère comme une province rebelle, et la guerre en Ukraine seront aussi au menu des négociations, selon le locataire de la Maison blanche.

Le président américain s'est également dit prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de sa tournée en Asie.

"J'y serais prêt à 100%. Je m'entends très bien avec Kim Jong-un", a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One.

(Reportage de Xinghui Kok, Rozanna Latiff et Danial Azahar à Kuala Lumpur et de David Lawder, Trevor Hunnicutt et Steve Holland à Washington; version française Zhifan Liu)