Paulson, de la Fed : les tarifs douaniers ne sont pas susceptibles de générer une inflation généralisée
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les droits de douane peuvent augmenter certains coûts de production mais ne conduisent pas à une inflation généralisée, a déclaré vendredi la présidente de la Banque fédérale de Réserve de Philadelphie, Anna Paulson.

"L'analyse économique standard est que les droits de douane vont diminuer légèrement la croissance, ils vont augmenter les prix, mais probablement pas d'une manière soutenue qui s'autoalimente", a déclaré Mme Paulson lors d'un événement à Wilmington, dans le Delaware. "Il s'agit d'une modification du coût des intrants qui finit par se répercuter sur les prix, mais ce n'est pas quelque chose qui doit déclencher une inflation généralisée, et ce n'est pas ce que je vois se produire en ce moment."

