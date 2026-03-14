Paulo Fonseca évoque l'égoïsme d'Endrick

Ses jeunes, il les adore. Mais à ses yeux, ils doivent souvent faire mieux. Interrogé au sujet des pépites en devenir de son effectif, Paulo Fonseca a d’abord donné des nouvelles de Rémi Himbert en conférence de presse : « Rémi Himbert a une entorse sévère, j’ai parlé avec le docteur et je pense qu’il en a pour six à huit semaines. C’est triste, il est déçu. J’ai dit à Rémi qu’il devait maintenant se concentrer sur la récupération, mais c’est difficile pour lui. »

Surtout, l’entraîneur de l’Olympique lyonnais est revenu sur Endrick et ses défauts d’égoïsme sur le terrain : « Il a besoin de confiance pour progresser, c’est un jeune joueur dont le point fort est de frapper. Je veux qu’il continue à frapper, mais il doit apprendre qu’il a parfois d’autres solutions. Je regarde aussi les matchs avec lui pour qu’il voie les différentes situations, les options. Nous travaillons et il a encore besoin de progresser, il est jeune. » Sous-entendu, passe la balle !…

FC pour SOFOOT.com