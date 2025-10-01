Paulo Fonseca en pince pour Mathys De Carvalho

Le crush du jour.

Présent devant la presse avant le match contre Salzbourg en Ligue Europa jeudi soir, Paulo Fonseca avait des étoiles dans les yeux au moment de parler de Mathys De Carvalho , prolongé jusqu’en 2028 par l’OL. « C’est un joueur qui a beaucoup progressé. Il est agressif défensivement, mais aussi courageux, et j’aime beaucoup ça chez lui. Pendant tout le match, il essaie de faire ce que nous demandons… C’est peut-être un des joueurs qui a le plus progressé cette année » , a soufflé le technicien portugais, visiblement séduit par le bagage du gamin de 20 ans , déjà remarqué face à Utrecht en Ligue Europa.…

SF pour SOFOOT.com