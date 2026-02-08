Paulo Fonseca demande aux arbitres de protéger Endrick

Expulsé pour un mauvais geste lors de la victoire de Lyon à Nantes (0-1), Endrick a pu trouver le soutien de son coach qui a critiqué le carton rouge au micro de Ligue 1+ : « Pour moi, c’était très sévère. Il y avait une faute avant qui était très claire. Le joueur de Nantes n’a pas l’intention de jouer le ballon, il a l’intention de bloquer Endrick ». Contrarié par l’expulsion de son nouveau joyau, Paulo Fonseca a aussi demandé à l’arbitrage français de protéger l’attaquant brésilien : « La deuxième chose que je veux dire, c’est que c’est le troisième match où les adversaires commencent le match avec beaucoup d’agressivité sur Endrick. Je pensais que ces choses appartenaient au passé, mais l’intention était claire. Ils avaient vraiment l’intention d’intimider Endrick et les arbitres doivent protéger le talent d’un joueur comme Endrick ».

🟥 Incroyable, Endrick prend un carton rouge direct ❗🤨#FCNOL pic.twitter.com/jryGm5Lzsm…

SO pour SOFOOT.com