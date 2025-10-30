Paulo Fonseca, coaching(s) perdant(s)

Alors qu’ils menaient de trois buts face au Paris FC, les Lyonnais ont laissé filer une victoire qui leur tendait pourtant les bras dans la capitale ce mercredi. Une dernière demi-heure catastrophique qui porte le sceau des choix tactiques de Paulo Fonseca, (encore) victime de sa frilosité.

Certains matchs nuls ont davantage le goût d’une défaite, et nul doute que celui décroché par l’Olympique lyonnais – le premier cette saison – ce mercredi sur la pelouse du Paris FC (3-3) fait partie de ceux-là. Il n’y avait qu’à voir, à l’issue du partage des points, le contraste saisissant entre la joie des locaux, célébrés par un Stade Jean-Bouin en fusion, et les mines déconfites des visiteurs regagnant le vestiaire tête basse, conscients d’avoir laissé échapper deux points qu’on leur pensait pourtant promis à l’heure de jeu. Si les supporters lyonnais ne manqueront pas de regretter le coup de sang d’Abner Vinícius sur Ilan Kebbal (61 e ), avec une exclusion directe qui marque assurément le début des ennuis de l’OL dans cette partie, ce sont avant tout les choix incompréhensibles de Paulo Fonseca dans la dernière demi-heure qui interrogent.

Panique à bord

Il faut bien dire que la stratégie du coach portugais, toujours suspendu de banc de touche et posté en tribunes, a de quoi étonner au vu d’un scenario pourtant longtemps favorable à son équipe. Si la réduction du score d’Adama Camara (65 e ) quelques minutes après l’expulsion d’Abner avait de quoi relancer un soupçon d’orgueil parisien, le carton rouge adressé à Thibault de De Smet une poignée de secondes plus tard (67 e ) semblait plutôt sonner le glas des espoirs locaux. Pourtant, malgré deux buts d’avance face au promu et une égalité numérique retrouvée, ce moment fut aussi celui choisi par Paulo Fonseca pour réorganiser (désorganiser ?) son équipe, préférant sortir ses manieurs de ballon afin de mieux bétonner derrière.…

Par François Goyet pour SOFOOT.com