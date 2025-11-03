Paulo Fonseca a passé un coup de fil à une possible future recrue de l'OL
Un cadeau au pied du sapin avant l’heure ?
À deux mois du mercato d’hiver, Endrick est à la recherche d’un plan pour se relancer, en vue notamment de la Coupe du monde 2026 . L’attaquant brésilien donnerait pour l’instant sa préférence à l’OL, qui recherche un numéro 9 titulaire depuis le départ de Mikautadze.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer