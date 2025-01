information fournie par So Foot • 29/01/2025 à 16:09

Paulo Fonseca à l’épreuve de John Textor

Au lendemain du licenciement de Pierre Sage, l’OL a foncé sur Paulo Fonseca. Attirer un entraîneur libre de ce calibre est une sacrée opportunité, mais réussir à Lyon ne sera pas chose aisée. Si les résultats et la qualité de jeu peuvent suivre, sa relation avec John Textor peut être bien plus houleuse.

Après avoir dominé de la tête et des épaules la première période, l’OL est retombé dans ses travers et a été rattrapé sur le gong par le FC Nantes (1-1), dimanche. Sans l’arrêt de Lucas Perri dans le temps additionnel, les Lyonnais auraient même laissé échapper le point du nul, mais ça n’a pas suffit pour sauver Pierre Sage, limogé moins de 48 heures plus tard. Dans la tête de John Textor, le processus était clair puisqu’il n’a pas attendu bien longtemps pour faire signer Paulo Fonseca, après avoir fait le forcing depuis de long mois.

Dans la tête de l’homme d’affaires, celui qui a permis au club de remonter de la dernière à la sixième place de Ligue 1, qui menait jusque-là une campagne de Ligue Europa de très bonne facture, cinquième provisoirement qualifié directement pour les huitièmes, tout en restant à quatre points du podium en championnat, n’a jamais été plus qu’un intérimaire. Tout en prolongeant Sage jusqu’en 2026, il souhaitait attirer Paulo Fonseca, que ce soit à Lyon ou à Botafogo, mais n’avait jamais su le charmer suffisamment. Il aura donc fallu une expérience ratée sur le banc de l’AC Milan où, en six mois, le Portugais n’a jamais réussi à mettre en place son jeu ni à gagner moche, laissant le club à la huitième place après son licenciement.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com