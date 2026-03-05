Paul Scholes envoie une balle perdue à Michael Carrick après la défaite de Manchester United
Outch. On ne les imaginait jamais se tacler quand ont sait qu’ils ont géré le même milieu de terrain pendant sept saisons. Pourtant, tard ce mercredi après la défaite de Manchester United à Newcastle (2-1), Paul Scholes a décidé d’envoyer un joli pique à son ex-coéquipier Michael Carrick , actuel entraîneur intérimaire des Red Devils. Une critique sans doute encouragée par le fait que ses hommes ne sont pas parvenus à prendre des points même après avoir évolué à dix contre onze pendant plus d’une mi-temps.
😬 Paul Scholes on Instagram: pic.twitter.com/gHdDVPDEji…
TJ pour SOFOOT.com
