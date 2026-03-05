 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paul Scholes envoie une balle perdue à Michael Carrick après la défaite de Manchester United
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 10:13

Paul Scholes envoie une balle perdue à Michael Carrick après la défaite de Manchester United

Paul Scholes envoie une balle perdue à Michael Carrick après la défaite de Manchester United

Outch. On ne les imaginait jamais se tacler quand ont sait qu’ils ont géré le même milieu de terrain pendant sept saisons. Pourtant, tard ce mercredi après la défaite de Manchester United à Newcastle (2-1), Paul Scholes a décidé d’envoyer un joli pique à son ex-coéquipier Michael Carrick , actuel entraîneur intérimaire des Red Devils. Une critique sans doute encouragée par le fait que ses hommes ne sont pas parvenus à prendre des points même après avoir évolué à dix contre onze pendant plus d’une mi-temps.

😬 Paul Scholes on Instagram: pic.twitter.com/gHdDVPDEji…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wesley Fofana n'a « rien du tout wesh »
    Wesley Fofana n'a « rien du tout wesh »
    information fournie par So Foot 05.03.2026 11:15 

    Quand les réseaux sociaux mettent de bonne humeur. Malo Gusto et Wesley Fofana ont tous les deux été remplacés ce mercredi soir dans le dernier quart d’heure lors de la victoire 4-1 de Chelsea contre Aston Villa. Comptez sur Fofana contre le PSG Après avoir vu ... Lire la suite

  • La Ligue 1 se met aussi au running
    La Ligue 1 se met aussi au running
    information fournie par So Foot 05.03.2026 10:43 

    La Ligue 1 McDonalds sur Strava, y a pas un petit problème ? Désireux d’attirer les nombreux utilisateurs de la principale plateforme sportive connectée, le championnat de France a crée son propre « Club » sur Strava . Dans le jargon des runners aux dernières bandes ... Lire la suite

  • Facundo Medina en a marre des « matchs de merde »
    Facundo Medina en a marre des « matchs de merde »
    information fournie par So Foot 05.03.2026 10:26 

    Un mood à écouter Adele et à ruminer toute la nuit. Après l’élimination de l’OM en quarts de finale de Coupe de France face à Toulouse (2-2, 3 TAB 4), Facundo Medina n’a pas pu cacher son dépit en zone mixte. Accablé et dérouté, l’Argentin a tout lâché sans filtre ... Lire la suite

  • OM-TFC : le staff toulousain avait travaillé sur les défauts de Gerónimo Rulli
    OM-TFC : le staff toulousain avait travaillé sur les défauts de Gerónimo Rulli
    information fournie par So Foot 05.03.2026 09:53 

    Et si Toulouse était une sorte d’Arsenal français ? Vu l’efficacité du TFC sur coup de pied arrêté, c’est à se poser la question très franchement. Par deux fois, les Toulousains sont revenus au score en étant opportunistes dans ce domaine, dont Yann Gboho, qui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank