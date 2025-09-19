 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Paul Scholes a un nouveau joueur préféré
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 10:05

Paul Scholes a un nouveau joueur préféré

Paul Scholes a un nouveau joueur préféré

Il avait quoi dans les yeux avant ?

Paul Scholes a attendu très très très longtemps avant de se décider, mais ça y est : il a un nouveau joueur préféré ! Il n’est pas Anglais, ne fait pas se lever Saint James’s Park à chaque tacle ou ballon dégagé en touche et n’a pas des mollets de buffle. Non, après la victoire de Barcelone à Newcastle ce jeudi, l’actuel consultant à la télé anglaise a déclaré sa flamme au milieu espagnol Pedri. Son million de followers Instagram sait désormais qui est son « nouveau joueur préféré. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
