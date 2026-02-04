Paul Pogba sorti de la liste de l'AS Monaco en Ligue des champions

Pas une si bonne Pioche que ça finalement… Touché au mollet et toujours pas à 100 % physiquement avec l’AS Monaco, Paul Pogba va devoir faire une croix sur la Ligue des champions . Selon les informations de L’Équipe , le champion du monde 2018 ne figure pas dans la liste transmise par l’ASM à l’UEFA pour le barrage à venir face au Paris Saint-Germain et pour les éventuels matchs à élimination directe qui suivront.

Mohammed Salisu et Takumi Minamino, tous les deux victimes d’une saloperie de rupture du ligament croisé du genou, seront eux aussi écartés de la liste et ne devraient vraisemblablement pas refouler les terrains cette saison. A contrario, es recrues Wout Faes et Simon Adingra ainsi que Krépin Diatta seront intégrés dans l’effectif monégasque en C1.…

FL pour SOFOOT.com