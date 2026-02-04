 Aller au contenu principal
Paul Pogba sorti de la liste de l'AS Monaco en Ligue des champions
04/02/2026 à 20:29

Pas une si bonne Pioche que ça finalement… Touché au mollet et toujours pas à 100 % physiquement avec l’AS Monaco, Paul Pogba va devoir faire une croix sur la Ligue des champions . Selon les informations de L’Équipe , le champion du monde 2018 ne figure pas dans la liste transmise par l’ASM à l’UEFA pour le barrage à venir face au Paris Saint-Germain et pour les éventuels matchs à élimination directe qui suivront.

Mohammed Salisu et Takumi Minamino, tous les deux victimes d’une saloperie de rupture du ligament croisé du genou, seront eux aussi écartés de la liste et ne devraient vraisemblablement pas refouler les terrains cette saison. A contrario, es recrues Wout Faes et Simon Adingra ainsi que Krépin Diatta seront intégrés dans l’effectif monégasque en C1.…

FL pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Mercato : le Pau FC (Ligue 2) interdit de recrutement par la FIFA
    Mercato : le Pau FC (Ligue 2) interdit de recrutement par la FIFA
    information fournie par So Foot 04.02.2026 21:19 

    C’est Pau juste ! Depuis ce lundi, le Pau FC figure sur la liste noire des clubs frappés d’une interdiction d’enregistrement par la FIFA . Une sanction loin d’être anodine, puisque les Maynats sont interdis de recrutement de tout joueur de plus de 15 ans pour… ... Lire la suite

  • Coupe LLFP : l'OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés
    Coupe LLFP : l'OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés
    information fournie par So Foot 04.02.2026 20:54 

    Qui remportera la première Coupe Moustache chez les femmes ? L’étau s’est en tout cas resserré ce mercredi à l’occasion des trois premiers quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine. Exempté de la première phase de cette nouvelle compétition, l’OL Lyonnes ... Lire la suite

  • Jean-Michel Aulas (2e D), en campagne pour la mairie de Lyon, et l'ancien ministre Jean-Louis Borloo le 4 février 2026 lors d'une visite dans le quartier de la Duchère à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Le foot au coeur de la campagne d'Aulas à Lyon
    information fournie par AFP 04.02.2026 20:51 

    Capitalisant sur son expérience à la tête de l'OL, Jean-Michel Aulas, en campagne pour la mairie de Lyon, a promis mercredi de construire un stade de foot dans un quartier populaire, tout en affichant le soutien de stars du ballon rond. Une enceinte capable d'accueillir ... Lire la suite

  • Le Messin Tahirys Dos Santos raconte l'incendie de Crans-Montana
    Le Messin Tahirys Dos Santos raconte l'incendie de Crans-Montana
    information fournie par So Foot 04.02.2026 20:12 

    Le 1 er janvier dernier, Tahirys Dos Santos est passé tout près de la mort. Le jeune joueur de 19 ans du FC Metz et sa petite amie, Coline, ont été grièvement blessés lors de l’incendie du Constellation, à Crans-Montana , un drame qui a coûté la vie à 40 personnes. ... Lire la suite

