N’Golo Kanté à Fenerbahçe : le sourire dans les bagages

N’Golo Kanté est arrivé à Istanbul ce mercredi soir, devant des fans en folie, massés derrière un périmètre de sécurité. Le joueur français, arrivé d'Al-Ittihad après de nombreux rebondissements, les a salués, accompagné de son calme et de son sourire légendaires.

Les streams de Vegedream en Turquie ont grimpé en flèche ce soir. À l’aéroport Sabiha Gokçen d’Istanbul, dans les voitures, sur les portables, les paroles de « Ramenez la coupe à la maison » résonnaient partout, le passage sur N’Golo Kanté en particulier bien sûr. Le champion du monde 2018 a fait son apparition un peu avant 22 heures (heure locale) dans le terminal VIP du second aéroport d’Istanbul, situé sur la rive asiatique comme son nouveau club, Fenerbahçe.

Quelques mètres devant la grille où étaient massés des centaines de fans, une trentaine de caméras étaient braquées sur l’entrée de l’aéroport, et ont rapidement débordé de leur zone réservée pour suivre le milieu de terrain. Entouré d’une foule de journalistes et de membres du club, il s’est avancé vers le grillage blanc où étaient parqués les fanatiques du club. Perché dans un arbre, un supporter hurlait « Kanté » depuis déjà une bonne demi-heure, à s’en rompre les cordes vocales. Les Fenerli sont devenus fous lorsqu’ils ont aperçu la silhouette de leur nouveau joueur, à grand renfort de fumigènes et de chants à sa gloire.…

Par Victor Fièvre, à Istanbul pour SOFOOT.com