Euro de futsal : le Portugal brise les rêves de finale de la France

La revanche sur l’Euro 2000… mais en salle. En demi-finales de l’Euro de futsal ce mercredi, les Bleus se sont bien battus, mais ont finalement cédé face au Portugal, double tenant du titre (1-4). Les hommes de Raphaël Reynaud ne disputeront donc pas la première finale de l’histoire des Bleus et devront se contenter du match pour la troisième place, samedi, face à la Croatie, qu’ils avaient déjà affronté lors de la phase de poules (match nul 2-2).

La France pourra nourrir quelques regrets, ayant tenu tête aux Lusitaniens pendant une bonne partie de la rencontre. Mamadou Touré avait même ouvert le score dès le début de match (1-0, 6 e ), avant que les Portugais ne renversent la situation en deux minutes, grâce à Diogo Santos (1-1, 18 e ) et Tomas Paco (1-2, 19 e ). Les Bleus ont par la suite manqué de grosses occasions, laissant à chaque fois l’opportunité au Portugal de creuser l’écart dans la foulée, d’abord par Erick (1-3, 29 e ), puis via un but contre son camp d’Amine Gueddoura (1-4, 35 e ).…

FL pour SOFOOT.com