Paul Pogba, l'épreuve du terrain

La France retient son souffle : Paul Pogba devrait enfin rejouer au football ce samedi, à Rennes, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Le champion du monde est arrivé au bout de la première phase de son Pogback sur le plan physique. Il reste à transformer l'essai dans un contexte compétitif relevé, avec la pression et l'intensité.

Alors peut-être… Le bout du tunnel est plus que jamais en vue pour Paul Pogba. Samedi soir, le champion du monde 2018 pourrait fouler la pelouse du Roazhon Park et ainsi prendre part à un match officiel pour la première fois depuis le 3 septembre 2023. Encore quelques heures à tenir pour éviter une rechute et pouvoir faire ses grands débuts en Ligue 1. Quelques heures où il faudra manipuler ses bouteilles de parfum avec soin, et rester solide sur ses appuis au moment de promener le chien. Monaco n’attend que ça. Lui aussi.

Patienter avec le sourire

Cinq mois se sont déjà écoulés depuis l’arrivée de la Pioche sur le Rocher. D’emblée, l’ASM a tempéré les attentes et appelé à la patience. À raison. Les maillots floqués à son nom se sont arrachés, mais Pogba, lui, ne l’a toujours pas porté. On n’efface pas 18 mois de suspension en un claquement de doigts. Surtout quand on est sujet aux blessures. Le milieu de terrain n’a plus joué depuis septembre 2023 et, peut-être plus préoccupant encore, il faut remonter au 16 avril 2022 pour le voir passer plus d’une demi-heure sur un terrain. L’ASM n’a pas voulu brûler les étapes. La priorité : poser les fondations d’une condition physique compatible avec le football de haut niveau, avec l’objectif de (re)lancer sa star au mois d’octobre.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com