Paul Pogba, l'épreuve du terrain
20/11/2025 à 12:58

La France retient son souffle : Paul Pogba devrait enfin rejouer au football ce samedi, à Rennes, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Le champion du monde est arrivé au bout de la première phase de son Pogback sur le plan physique. Il reste à transformer l'essai dans un contexte compétitif relevé, avec la pression et l'intensité.

Alors peut-être… Le bout du tunnel est plus que jamais en vue pour Paul Pogba. Samedi soir, le champion du monde 2018 pourrait fouler la pelouse du Roazhon Park et ainsi prendre part à un match officiel pour la première fois depuis le 3 septembre 2023. Encore quelques heures à tenir pour éviter une rechute et pouvoir faire ses grands débuts en Ligue 1. Quelques heures où il faudra manipuler ses bouteilles de parfum avec soin, et rester solide sur ses appuis au moment de promener le chien. Monaco n’attend que ça. Lui aussi.

Patienter avec le sourire

Cinq mois se sont déjà écoulés depuis l’arrivée de la Pioche sur le Rocher. D’emblée, l’ASM a tempéré les attentes et appelé à la patience. À raison. Les maillots floqués à son nom se sont arrachés, mais Pogba, lui, ne l’a toujours pas porté. On n’efface pas 18 mois de suspension en un claquement de doigts. Surtout quand on est sujet aux blessures. Le milieu de terrain n’a plus joué depuis septembre 2023 et, peut-être plus préoccupant encore, il faut remonter au 16 avril 2022 pour le voir passer plus d’une demi-heure sur un terrain. L’ASM n’a pas voulu brûler les étapes. La priorité : poser les fondations d’une condition physique compatible avec le football de haut niveau, avec l’objectif de (re)lancer sa star au mois d’octobre.…

Par Quentin Ballue

Sport
Copyright © 2025 So Foot

A lire aussi

  • Une petite nouvelle dans la liste des Bleues
    Une petite nouvelle dans la liste des Bleues
    information fournie par So Foot 20.11.2025 15:10 

    Se rattraper après l’Allemagne. Après l’échec en demi-finales Ligue des nations face à l’Allemagne (0-1, 2-2), l’équipe de France féminine se retrouve fin novembre pour la double confrontation face à la Suède (28 novembre et 2 décembre), pour déterminer l’équipe ... Lire la suite

  • On connaît les affiches des barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde
    On connaît les affiches des barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 20.11.2025 14:59 

    Six prétendants pour deux tickets gagnants. Ce jeudi, le tirage des barrages intercontinentaux pour les dernières places pour le prochain Mondial a rendu son verdict, en direct de Zurich. Si la République démocratique du Congo et l’Irak sont déjà assurés de disputer ... Lire la suite

  • Pas de nouveau stade pour Montpellier
    Pas de nouveau stade pour Montpellier
    information fournie par So Foot 20.11.2025 14:22 

    Nicollin a dit stop. Il y a deux mois, le maire de Pérols Jean-Pierre Rico a annoncé l’abandon du projet de nouveau stade à Montpellier, pour des raisons financières. Un abandon que le président Laurent Nicollin a confirmé avec son sens de la formule dans les colonnes ... Lire la suite

  • L'Italie sait à quelle sauce elle sera mangée en barrages
    L'Italie sait à quelle sauce elle sera mangée en barrages
    information fournie par So Foot 20.11.2025 14:22 

    Le chemin est tracé. Le tirage au sort a mis l’Irlande du Nord sur la route de l’Italie en demi-finales des barrages pour la Coupe du monde 2026. La Nazionale aura l’avantage de recevoir la bande de Conor Bradley mais en cas de qualification, elle devra ensuite ... Lire la suite

