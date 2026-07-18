 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paul Pogba de retour avec Monaco
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 16:11

Paul Pogba de retour avec Monaco

Paul Pogba de retour avec Monaco

Paulo Paul Pogback. L’été dernier, l’AS Monaco signait Paul Pogba. Un an après, force est de constater que ce recrutement est pour l’instant un flop. Squatteur de l’infirmerie quasiment toute la saison, le champion du monde 2018 n’avait disputé que 133 minutes en match officiel, dont une seule titularisation le 2 mai dernier contre Metz . Plus de deux mois après cette dernière apparition, la Pioche a joué à nouveau avec l’ASM ce samedi.

45 minutes de jeu

Pour sa première depuis son arrivée en principauté, Filipe Luis a décidé de faire jouer Paul Pogba. Le Français a disputé toute la deuxième mi-temps du match amical contre Saint-Priest remporté 5-2 par l’ASM. Le Français n’a ni marqué ni réalisé de passes décisives. Pogba aura néanmoins de quoi se rattraper pendant cette préparation puisque dès la semaine prochaine, les Monégasques affronteront le Sporting Portugal en match amical.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tour de France
    Cyclisme-"Ma chute en 2019 a été le tournant de ma carrière", dit Froome
    information fournie par Reuters 18.07.2026 15:41 

    par Vincent Daheron Le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, ‌a estimé dans une interview à Reuters que sa grave chute lors du Critérium du Dauphiné 2019 avait été "l'énorme tournant de [sa] carrière", à laquelle il a officiellement mis ... Lire la suite

  • Zidane à la tête des Bleus le 1er septembre
    Zidane à la tête des Bleus le 1er septembre
    information fournie par So Foot 18.07.2026 15:20 

    La rentrée scolaire de Zizou. Alors que Didier Deschamps s’apprête à diriger son dernier match sur le banc des Bleus ce samedi soir face à l’Angleterre en petite finale de la Coupe du monde, on en sait plus sur l’arrivée de son successeur Zinédine Zidane. L’ère ... Lire la suite

  • Lens victorieux pour la première de Dino Toppmöller
    Lens victorieux pour la première de Dino Toppmöller
    information fournie par So Foot 18.07.2026 14:48 

    Le Dino train est en marche. Intronisé mi-juin à la tête du RC Lens, Dino Toppmöller a réussi ses débuts. Ce samedi après-midi, l’équipe de l’entraîneur allemand s’est imposée 4-1 en amical contre les voisins de l’US Boulogne. Florian Thauvin avait ouvert le score ... Lire la suite

  • Vozinha joue un match avec Ronaldo
    Vozinha joue un match avec Ronaldo
    information fournie par So Foot 18.07.2026 14:01 

    Drôle de destin. Inconnu au bataillon avant cette Coupe du monde, Vozinha s’est révélé aux yeux du grand public grâce à ses performances héroïques avec le Cap-Vert. Véritable star des réseaux sociaux – 29,4 millions d’abonnés sur Instagram – le gardien cap-verdien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank