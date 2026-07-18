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Wayne Rooney tient sa promesse
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 16:33

Wayne Rooney tient sa promesse

Wayne Rooney tient sa promesse

Rooney rame aussi bien que quand il était coach. Consultant pour la télé britannique pendant cette Coupe du monde, Wayne Rooney s’était fait cette promesse : « Si la Norvège se qualifie en quart de finale, je vais ramer dans la Mersey.» Un hommage au célèbre « Norwegian Row » effectué par les supporters des Vikings pendant la Coupe du monde. Suite à la qualification de son équipe en quart de finale grâce à une victoire contre le Brésil, Erling Haaland avait alors envoyé une vidéo à Rooney déclarant : « Wayne Rooney, j’attends que tu ailles ramer maintenant. »

Une balade sur l’Hudson River de New York

Promesse tenue… ou presque. Plutôt que sur sa Mersey natale, le numéro 10 formé à Everton s’est retrouvé sur l’Hudson River, à New York. Dans cette galère, Rooney a même été accompagné par Joe Hart et Micah Richards. À bord de leur embarcation, les trois anciens joueurs n’arrêtaient pas de hurler « Row ! » et donnaient surtout l’impression de faire du surplace.…

MBC pour SOFOOT.com

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