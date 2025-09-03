Paul Pogba a conseillé Maghnes Akliouche pour sa première chez les Bleus
Les Pog-conseils.
À deux jours du match des qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine en Pologne, Maghnes Akliouche a parlé de son adaptation chez les Bleus en conférence de presse. Pour sa première convocation en équipe de France lors de ce rassemblement de septembre, l’attaquant de l’AS Monaco a reçu les précieux conseils de son coéquipier du club de la Principauté, un certain Paul Pogba. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
