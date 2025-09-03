 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paul Pogba a conseillé Maghnes Akliouche pour sa première chez les Bleus
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 12:16

Paul Pogba a conseillé Maghnes Akliouche pour sa première chez les Bleus

Paul Pogba a conseillé Maghnes Akliouche pour sa première chez les Bleus

Les Pog-conseils.

À deux jours du match des qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine en Pologne, Maghnes Akliouche a parlé de son adaptation chez les Bleus en conférence de presse. Pour sa première convocation en équipe de France lors de ce rassemblement de septembre, l’attaquant de l’AS Monaco a reçu les précieux conseils de son coéquipier du club de la Principauté, un certain Paul Pogba.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank