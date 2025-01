information fournie par So Foot • 08/01/2025 à 19:47

Pau López ne s’engage finalement pas à Lens

Tremblement de terre.

Alors que tout semblait acté entre Lens et Pau López, le club nordiste a dévoilé dans un communiqué publié ce mercredi soir que l’ancien portier phocéen ne porterait finalement pas les couleurs du RCL . En cause, le refus de Girona, le club où ce dernier était prêté, de le céder : « Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée, a déclaré le club artésien . Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature. » …

TM pour SOFOOT.com