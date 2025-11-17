 Aller au contenu principal
Patrick Sébastien veut peser sur la présidentielle pour "renverser la table"
information fournie par AFP 17/11/2025 à 11:51

Patrick Sébastien en compagnie de son effigie lors de son entrée au musée Grévin à Paris le 29 janvier 2014 ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

L'humoriste Patrick Sébastien veut recueillir les propositions de "la France qui en a marre" pour peser sur l'élection présidentielle de 2027, lors de laquelle il faut selon lui "renverser la table", a-t-il déclaré lundi sur BFMTV et RMC.

"Pour cette prochaine élection (présidentielle), il faut renverser la table, faut pas se contenter de changer la nappe", a-t-il assuré. Sinon, "ça va mal se terminer, les gens vont vraiment se mettre en colère".

"Je ne me présente à rien (...) Je ne veux pas être président de la République", a précisé l'humoriste. "Mais j'ai mis une boîte mail à disposition pour que les gens m'envoient des propositions", afin d'en garder "une quarantaine".

Sur cette base, il souhaite ensuite faire "un chantage démocratique" sur les deux finalistes de la présidentielle: "Est-ce que vous vous engagez solennellement à appliquer ce que veulent les gens, ce que veut le peuple? Et dans ces cas-là vous aurez nos voix."

"Si on est 800.000 ou plus, on aura vraiment du poids", a-t-il espéré, en opposant le "dogme" des politiques de tous bords à "la réalité": "La réalité des gens, c'est: +J'ai plus assez de thunes, j'ai trop de charges, ma sécurité n'est pas assurée+".

Star de la télé populaire des années 1980 à 2010, figure de l'humour beauf pour ses détracteurs, Patrick Sébastien, 72 ans, a déploré faire l'objet de "mépris": "Cette sorte de mépris qu'il y a pour moi, c'est un mépris général pour toute une France qui n'a plus la parole, qui en a marre".

Interrogé par la journaliste Apolline de Malherbe sur les "similitudes" de ses propositions avec le programme du RN, il a répondu: "Il y a pas mal de similitudes, mais tu sais qui je représente aussi? Je connais des familles de Maghrébins, je connais des familles d'origine africaine, qui en ont - je vais être vulgaire - plein le cul d'être stigmatisées à cause d'une minorité (...). Je représente aussi ceux-là".

En politique, il a dit rejeter seulement "les extrêmes extrêmes, (...) au bout du bout du RN et au bout du bout des Insoumis".

Enfin, il a jugé que le chanteur Alain Souchon avait "dit une bêtise" en affirmant vendredi que les Français n'étaient pas "assez cons" pour élire un président issu du RN: "C'est ce mépris-là qui a fabriqué le RN".

