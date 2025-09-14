Patrick Martin menace d'« une grande mobilisation patronale » si les impôts augmentent

Le patron du Medef, Patrick Martin, a brandi samedi la menace d'une « grande mobilisation patronale » si les prélèvements venaient à s'alourdir dans le budget 2026. Il s'est emporté contre ce qu'il qualifie de « forme de spoliation », en visant la taxe Zucman réclamée par la gauche.

« Les entreprises ne peuvent pas supporter de nouveaux impôts ou des hausses d'impôts supplémentaires. Au contraire, il est même urgent de desserrer le frein à main pour relancer l'investissement », a-t-il martelé dans un entretien accordé au Parisien .

Le dirigeant du principal syndicat patronal a précisé : « Si les impôts augmentent, il y aura une grande mobilisation patronale », « au-delà du Medef », soulignant que de nombreux adhérents se disent « très inquiets ». Cette mobilisation, a-t-il insisté, ne prendra pas la forme de défilés : « On ne descendra pas dans la rue. On réunira massivement, comme ce fut le cas par le passé, sous forme de meeting, des milliers de chefs d'entreprise de tout profil, en termes de taille, de secteur d'activité, d'origine territoriale pour bien signifier que nous refusons d'être la variable d'ajustement de politiques qui nous paraissent contraires à la bonne marche de l'économie et à l'intérêt du pays, dans lequel nous jouons un rôle important ».

Patrick Martin a rappelé que la fiscalité pesant sur les entreprises françaises figure