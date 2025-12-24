 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Patrice Évra offre son déhanché pour Noël
information fournie par So Foot 24/12/2025 à 14:50

Patrice Évra offre son déhanché pour Noël

Patrice Évra offre son déhanché pour Noël

Pat Santa… mais pas pour tout le monde

Noël n’attend personne, surtout pas Patrice Évra. L’ancien latéral a posté une vidéo de lui déguisé en Père Noël, en train de danser sur un remix de Jingle Bells avant de lâcher un très inspiré « Pat Santa ! » avant de gratifier la galerie avec un grand écart façon JCVD de Knysna. Barbe blanche, bonnet rouge, déhanchés maison, he loves this game hein.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank