Patrice Évra offre son déhanché pour Noël
Pat Santa… mais pas pour tout le monde
Noël n’attend personne, surtout pas Patrice Évra. L’ancien latéral a posté une vidéo de lui déguisé en Père Noël, en train de danser sur un remix de Jingle Bells avant de lâcher un très inspiré « Pat Santa ! » avant de gratifier la galerie avec un grand écart façon JCVD de Knysna. Barbe blanche, bonnet rouge, déhanchés maison, he loves this game hein.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
