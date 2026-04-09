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Pastore : « Lors du 6-1, l’arbitre a pris beaucoup de décisions favorables au Barça »
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 23:55

Pastore : « Lors du 6-1, l’arbitre a pris beaucoup de décisions favorables au Barça »

Pastore : « Lors du 6-1, l’arbitre a pris beaucoup de décisions favorables au Barça »

Alors que le Parc des Princes se faisait tout beau pour accueillir Liverpool en Ligue des champions, Javier Pastore était de passage à Paris pour parler aux côtés de FedEx de la nouvelle campagne Move Like a Pro. L’occasion également de parler coupe aux grandes oreilles avec l’ancien chouchou de Paname, lui qui a pris part à 38 soirées de C1.

Ton tout premier souvenir de la Ligue des champions ?

Quand j’étais petit, je regardais beaucoup le foot argentin, moins celui d’ailleurs. En revanche, j’ai regardé tous les matchs de Leo Messi pendant la Ligue des champions 2009 gagnée par Barcelone. C’était une folie. C’est à partir de là que j’ai vraiment commencé à suivre la compétition.…

Propos recueillis par Cyrus Mohammady--Foëx et Suzanne Wanègue, à Paris pour SOFOOT.com

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