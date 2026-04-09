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Ce que révèle la publication des comptes de la DNCG pour le football français
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 23:26

Ce que révèle la publication des comptes de la DNCG pour le football français

Ce que révèle la publication des comptes de la DNCG pour le football français

Des pertes historiques, une dette énorme et une dépendance accrue aux ventes de joueurs ou aux dons des propriétaires : la récente publication du rapport de la DNCG confirme que le foot français vit sous perfusion.

Les artistes ne sont pas toujours à prendre aux mots. Quand Alain Bashung raconte que sa petite entreprise ne connaît pas la crise, Bashung parle de tout sauf d’Angers, de Marseille, de Strasbourg ou d’Amiens. Les entreprises du football français connaissent très bien la dépression. Elles y sont même habituées. Le déficit total des clubs de Ligue 1 atteint les 466 millions d’euros après les transferts. Pire : le déficit structurel des 34 clubs professionnels du foot français (Ajaccio et Martigues, qui ont déposé le bilan en fin de saison, ne sont pas comptés), dépasse 1,4 milliard d’euros. La récente publication du rapport de la DNCG pour la saison 2024-2025 prolonge une tendance lourde : sans les ventes de joueurs ou les apports de leurs actionnaires, les clubs de Ligue 1 devraient mettre la clef sous la porte. Pourtant, ils continuent leur activité.

Jardins nus d’expertise

Comme tout rapport de comptes, celui publié par la DNCG est truffé de chiffres, de millions et de bilans comptables. Sauf que contrairement à n’importe quelle entreprise saine, il regorge de tirets du 6, que les adeptes du Scrabble appellent les tirets demi-cadratins. Avant les transferts, ce signe négatif est placé devant le bilan des résultats financiers de tous les clubs français, Brest et Lille exceptés. Dans ce marasme, Marseille, Lyon, Nice, mais aussi Strasbourg et le PSG (avec des gros actionnaires) concentrent la grande majorité des trous. Les pertes d’Angers avant transferts ? 22 millions d’euros. Nantes ? 52. Lyon ? 208. En bref, les recettes des clubs français sont moins importantes que les dépenses.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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