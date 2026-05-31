Passes d'armes politiques après la finale de Ligue des champions

Récupération de balle. Les réactions politiques fusent après la soirée de célébration de samedi à dimanche , après la deuxième victoire des Parisiens en Ligue des champions contre Arsenal. Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a d’abord salué le « moment historique » que les Parisiens vivent.

« Je ne peux pas passer sous silence les violences »

« La grande majorité des Parisiennes et des Parisiens l’a célébré dans la joie, l’unité, le respect , a poursuivi l’édile. Mais je ne peux pas passer sous silence les violences et les dégradations commises cette nuit dans plusieurs secteurs de la capitale. C’est inacceptable. Rien, absolument rien, ne justifie de s’en prendre aux biens communs des Parisiennes et des Parisiens. Je condamne ces actes avec la plus grande fermeté. » …

UL pour SOFOOT.com