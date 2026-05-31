Tennis/Roland-Garros-Swiatek prend la porte, Svitolina s'en sort en trois sets

Tennis : Roland-Garros
Le Roland-Garros des surprises s'est poursuivi dimanche avec l'élimination de la quadruple lauréate Iga Swiatek dès les huitièmes de finale face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, qui défiera sa compatriote Elina Svitolina en quarts de finale.
Au lendemain de la défaite au troisième tour de la tenante du titre Coco Gauff, Iga Swiatek a quitté le Grand Chelem parisien dès le début de la deuxième semaine, le jour de ses 25 ans. La Polonaise n'avait plus été sortie si tôt à Roland-Garros depuis sa première participation en 2019.
Sa défaite signifie que la 125e édition de Roland-Garros couronnera un nouveau lauréat chez les hommes comme chez les femmes pour la première fois depuis 2016, lorsque Novak Djokovic et Garbine Muguruza avaient triomphé.
Iga Swiatek a été battue en deux sets par Marta Kostyuk (7-5, 6-1). L'Ukrainienne de 23 ans est l'une des prétendantes à la victoire finale dans la continuité de ses titres obtenus sur terre battue au WTA 250 de Rouen et au WTA 1000 de Madrid.
Il y aura forcément une Ukrainienne en demi-finales puisque la 15e mondiale sera opposée à Elina Svitolina.
La récente lauréate du WTA 1000 de Rome s'est imposée contre la Suissesse Belinda Bencic (4-6, 6-4, 6-0) malgré la perte du premier set et en remportant les sept derniers jeux du match.
Demi-finaliste dans les trois autres tournois du Grand Chelem, Elina Svitolina tentera de rejoindre le dernier carré de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière.
La belle dernière saison sur le circuit de Sorana Cirstea se poursuit. La Roumaine de 36 ans s'est qualifiée dimanche pour son deuxième quart de finale des Internationaux de France, 17 ans après le premier, grâce à sa victoire contre la Chinoise Wang Xiyu (6-3, 7-6 (4)).
Plus tôt dans l'année, elle avait remporté au WTA 250 de Cluj-Napoca (Roumanie) le quatrième tournoi de sa carrière avant de disputer la demi-finale du WTA 1000 de Rome, dernier gros tournoi avant Roland-Garros.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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