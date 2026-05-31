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Tennis/Roland-Garros-Swiatek prend la porte, Svitolina s'en sort en trois sets
information fournie par Reuters 31/05/2026 à 16:25

Tennis : Roland-Garros

Tennis : Roland-Garros

Le Roland-Garros des surprises ‌s'est poursuivi dimanche avec l'élimination de la quadruple lauréate Iga Swiatek dès les huitièmes de ​finale face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, qui défiera sa compatriote Elina Svitolina en quarts de finale.

Au lendemain de la défaite au troisième tour de la tenante ​du titre Coco Gauff, Iga Swiatek a quitté le Grand Chelem parisien dès le début de la ​deuxième semaine, le jour de ses 25 ⁠ans. La Polonaise n'avait plus été sortie si tôt à Roland-Garros depuis ‌sa première participation en 2019.

Sa défaite signifie que la 125e édition de Roland-Garros couronnera un nouveau lauréat chez les hommes comme chez ​les femmes pour la ‌première fois depuis 2016, lorsque Novak Djokovic et Garbine Muguruza ⁠avaient triomphé.

Iga Swiatek a été battue en deux sets par Marta Kostyuk (7-5, 6-1). L'Ukrainienne de 23 ans est l'une des prétendantes à la victoire finale dans ⁠la continuité de ‌ses titres obtenus sur terre battue au WTA 250 de Rouen ⁠et au WTA 1000 de Madrid.

Il y aura forcément une Ukrainienne en demi-finales ‌puisque la 15e mondiale sera opposée à Elina Svitolina.

La récente lauréate ⁠du WTA 1000 de Rome s'est imposée contre la Suissesse ⁠Belinda Bencic (4-6, 6-4, ‌6-0) malgré la perte du premier set et en remportant les sept derniers ​jeux du match.

Demi-finaliste dans les trois autres ‌tournois du Grand Chelem, Elina Svitolina tentera de rejoindre le dernier carré de Roland-Garros pour la première ​fois de sa carrière.

La belle dernière saison sur le circuit de Sorana Cirstea se poursuit. La Roumaine de 36 ans s'est qualifiée dimanche pour ⁠son deuxième quart de finale des Internationaux de France, 17 ans après le premier, grâce à sa victoire contre la Chinoise Wang Xiyu (6-3, 7-6 (4)).

Plus tôt dans l'année, elle avait remporté au WTA 250 de Cluj-Napoca (Roumanie) le quatrième tournoi de sa carrière avant de disputer la demi-finale du WTA 1000 de Rome, dernier gros tournoi avant ​Roland-Garros.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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