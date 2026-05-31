La liste de l'Algérie pour la Coupe du monde, avec Riyad Mahrez

La liste de l'Algérie pour la Coupe du monde, avec Riyad Mahrez

Vladimir Cauchemar, ou Vladimir Syma ? Vladimir Petković a dégainé la liste des 26 Algériens qui s’envoleront disputer le Mondial 2026. Le Suisse fait confiance à quelques jolis noms bien connus de la Ligue 1, comme Rayan Aït-Nouri, Jaouen Hadjam, Houssem Aouar ou encore Amine Gouiri. Riyad Mahrez est appelé et devrait disputer son dernier Mondial.

Quatre petits nouveaux arrivent en sélection : Achref Abada (USM Alger), Yacine Titraoui (Charleroi), Nadhir Benbouali (Eto FC) et Farès Ghedjemis (Frosisone). Le Lillois Nabil Bentaleb est appelé pour la première fois du mandat Petković, qui est arrivé en Algérie en 2024.…

UL pour SOFOOT.com