Pass sanitaire : la popularité d'Emmanuel Macron au plus bas

Entre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, les dernières annonces de l'exécutif ont reçu un accueil contrasté des Français. En ce week-end du 15 août, de nombreux manifestants ont défilé à nouveau dans les rues de l'Hexagone pour protester contre ces mesures sanitaires. D'après un récent sondage YouGov, révélé par le HuffPost vendredi 13 août, la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas : elle n'avait plus chuté à un tel niveau depuis le printemps 2020, au plus fort de la crise du Covid-19.

Pour précision, cette enquête de YouGov a été réalisée quelques jours après la mise en place du pass sanitaire dans les bars-restaurants, les cinémas, ou encore les trains longue distance. Avec trois points de moins, les opinions favorables d'Emmanuel Macron atteignent un petit 28 %, contre 31 % en juillet. Sa part d'opinions défavorables est en progression, à 63 % contre 59 % le mois dernier. Le président peut toujours compter sur les sympathisants du centre, son socle électoral, avec une cote de popularité stratosphérique à 89 %. Comme le remarque le HuffPost, le chef de l'État n'a pas particulièrement profité de son opération séduction des jeunes sur Snapchat, TikTok et Instagram. Sur la catégorie 18-34, il perd deux points d'opinions positives, à hauteur de 29 %.

