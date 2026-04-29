Pascal Olmeta souffle un nom pour entraîner l'OM

Ce n’était peut-être pas le meilleur moment pour remettre une pièce dans le jukebox, mais Pascal Olmeta s’en moque . Dans une interview accordée à La Provence , l’ancien portier marseillais a exprimé son avis concernant la situation actuelle que traverse le club phocéen. Et comme un bon fada de l’OM qui se respecte, il n’a pas distribué les bons points .

Le ras-le-bol de l’ancien

L’instabilité en ligne de mire, il souffle une idée de coach à enrôler pour la saison prochaine : « Il faut prendre un entraîneur français, comme Bruno Genesio. Il connaît plusieurs clubs et ça a toujours bien fonctionné. Il sait gérer un groupe à 100%, avec tous les à-côtés. Parce que Marseille, c’est particulier… » …

EM pour SOFOOT.com