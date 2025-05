information fournie par So Foot • 02/05/2025 à 23:33

Pas de vainqueurs lors du match des légendes de l'OM

Un score de parité pour une anniversaire démesuré.

A l’occasion du match des légendes de l’Olympique de Marseille pour les 125 ans du club, deux formations composées d’anciennes gloires du club se sont affrontées . D’un côté l’équipe des Légendes Olympiennes coachée par Gérard Gili et composée par Didier Drogba, Pascal Olmeta et Djibril Cissé notamment. En face, la formation des Légendes Phocéennes entraînée par Eric Gerets contenait Marcel Desailly, Mamadou Niang et Romain Alessandrini, remplaçant de dernière minute de Frank Ribéry finalement forfait. …

LB pour SOFOOT.com