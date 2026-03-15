Pas de vainqueur entre Strasbourg et le Paris FC

Strasbourg 0-0 Paris FC

La tête à Toto. Alors que les Strasbourgeois avaient l’occasion de recoller aux places européennes en cas de succès face au Paris FC ce dimanche après-midi, Julio Enciso et ses coéquipiers ne sont pas parvenus à réaliser leurs objectifs. Un match nul qui satisfait tout de même les Parisiens qui conservent ainsi leur 13 e place au classement et un point d’avance sur Nice, vainqueur d’Angers samedi (0-2).

Kevin Trapp sauve les Parisiens

Si les Strasbourgeois ont eu les occasions les plus franches du premier acte avec notamment Abdoul Ouattara dont la frappe a été superbement détournée par Kevin Trapp (12 e ), ou Guéla Doué qui a vu sa tête heurter la barre transversale parisienne (34 e ), les protégés de Gary O’Neil ont manqué de tranchant dans le dernier geste.…

LB pour SOFOOT.com